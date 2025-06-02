Yeni Sinema Kanalı “SİNE” Yayında

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YENİ NESİL SİNEMA KANALI AÇTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “SİNE” adındaki yeni nesil sinema kanalını YouTube platformunda yayına soktu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, kanal izleyicilere bugün saat 20.00 itibarıyla açıldı.
İÇERİKLER ÜCRETSİZ VE ŞİFRESİZ OLACAK
Şifresiz ve ücretsiz içerikler sunan kanal, sanatseverlerin sinema dünyasına daha kolay erişim imkanı sağlıyor. Kanalın açılışında, Türk sinemasının önemli isimlerinin anlatımlarıyla hazırlanan “Yeşilçam’ın Sözlü Tarihi” programı izleyicilerle buluştu.