Haberler

Yeni Sinema Kanalı “SİNE” Yayında

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YENİ NESİL SİNEMA KANALI AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “SİNE” adındaki yeni nesil sinema kanalını YouTube platformunda yayına soktu. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, kanal izleyicilere bugün saat 20.00 itibarıyla açıldı.

İÇERİKLER ÜCRETSİZ VE ŞİFRESİZ OLACAK

Şifresiz ve ücretsiz içerikler sunan kanal, sanatseverlerin sinema dünyasına daha kolay erişim imkanı sağlıyor. Kanalın açılışında, Türk sinemasının önemli isimlerinin anlatımlarıyla hazırlanan “Yeşilçam’ın Sözlü Tarihi” programı izleyicilerle buluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

UNRWA, Gazze’de 50 Bin Çocuk Kaybetti

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki saldırılarda 50 bin çocuğun ya hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını bildirdi. Saldırılarla birlikte sivil kayıplarının artması endişe veriyor.
Haberler

Küçükçekmece’de 65 Yaşında Ölüm

Küçükçekmece'de 65 yaşındaki bir adam evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olay sonrası cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.