Yeni Sınıflama İle İşten Çıkarma Kolaylaşacak

ABD’DE YENİ DÜZENLEME

ABD Başkanı Donald Trump, kamu sektöründe görevli binlerce çalışanın yeni bir kategori altında yeniden sınıflandırılacağını ve bu sayede düşük performans sergileyen personelin işten çıkarılmasının hızlandırılacağını açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, federal kurumlarda çalışanların ‘Schedule Policy/Career’ olarak adlandırılan yeni bir kategori altında ‘isteğe bağlı çalışan’ olarak sınıflandırılacağını belirtti.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Bu yeni düzenleme ile kamu görevlilerinin ‘en yüksek etik ve performans standartlarına’ uygun hale getirileceğini vurgulayan Trump, yönetimin politikalarına aykırı davranan, düşük performans gösteren ya da yolsuzluk suçlamalarıyla karşılaşan personelin derhal işten çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu sistemin, kamu hizmetindeki verimliliği artırmayı hedeflediği anlaşılıyor.