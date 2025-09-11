Yeni Sistem, Faizsiz, Güvenceli Finansman Sağlayacak

YENİ FİNANSMAN SİSTEMİ

Bu yeni sistem, çekilişli ve çekilişsiz olmak üzere iki farklı yöntemle işlemekte. Katılımcılar, faizsiz birikim yaparak belirlenen taksit planlarına dâhil olabiliyor ve devlet güvencesi ile ev, araç ya da iş yeri sahibi olma fırsatı yakalayabiliyor. Bakan Kurum, sistemin detaylı şartlarını ve aylık ödeme planlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ediyor. Emlak Katılım’ın iştiraki olarak hayata geçirilen Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz finansman imkânı sağlıyor. Sistem içinde katılımcılar, kendi bütçelerine uygun bir şekilde tasarruf ederken, eksik kalan tutar Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanıyor ve süreç devlet güvencesi altında yürütülüyor.

KATILIMCILARA FAYDA SAĞLIYOR

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada vatandaşların temel ihtiyaçlarına faizsiz yöntemlerle ulaşabileceğini belirterek, “Herkesin başını sokabileceği bir evi, binebileceği aracı ve bereketli bir dükkânı olsun istiyoruz.” sözleriyle hedefi özetliyor. Bu yeni modelle birlikte Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansmanı alanında faaliyet göstermeye başladı. Ayrıca, kısa süre önce başlanılan gayrimenkul sertifikası uygulamasını hatırlatarak, vatandaşların küçük birikimlerle konut sahibi olmasının önünü açtıklarını ifade ediyor.

İKİ FARKLI YÖNTEMLE DESTEK

Vatandaşlara iki farklı yöntemle destek sağlanıyor:

• Çekilişli Model: Noter huzurunda yapılan çekilişlerle her ay belirlenen katılımcılara destek veriliyor.

• Çekilişsiz Model: Katılımcılar, teslim tarihini kendileri seçebiliyor ve peşinat ya da taksit planlarıyla ev, araç ya da iş yeri sahibi olabiliyor. Sistem kapsamında konut sahibi olmak isteyenlere, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle faizsiz konut edinme fırsatı sunulmakta. Bu sayede vatandaşlar, güvenli ve devlet destekli projeler üzerinden ev sahibi olabiliyor.

Bakan Kurum, konuşmasını “Vatandaşımızın mutluluğunu artırmak, yenilikçi konut, araç ve iş yeri edindirme çözümleri sunmak önceliğimizdir. Bizim en büyük hedefimiz milletimizin hayır duasını almaktır.” sözleriyle tamamlıyor.

FAİZSİZ FİNANSMAN MÜMKÜN OLACAK

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi şartları ve aylık taksit miktarları hakkında bilgiler verilecek. Bakan Kurum, vatandaşların ev, otomobil ve iş yeri sahibi olabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen yeni Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemini kamuoyuna tanıtıyor. Sistemde faiz uygulamasının tamamen dışlandığını vurgulayan Bakan Kurum, katılımcıların devlet güvencesi altında destekleneceğini belirtiyor.