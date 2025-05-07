Yeni Sistem Test Çalışmaları Başlıyor

AFAD KOORDİNASYONUNDA SİSTEM KURULUMU TAMAMLANDI

Afad Başkanlığı’nın koordinasyonuyla ASELSAN tarafından gerçekleştirilen ‘Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi’nin kurulum süreci sona erdi. Yeni sistemin test çalışmaları 7-30 Mayıs tarihleri arasında Sakarya genelinde değişik saatlerde siren denemeleri, ikaz ve alarm sinyalleri ile canlı anonsları kapsıyor.

SİREN DENEMELERİ VE UYARI ANONSLARI YAPILACAK

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, test süreci boyunca vatandaşların yüksek sesli sirenler ve uyarı anonslarıyla karşılaşabileceği belirtildi. Herhangi bir panik yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yapılacak olan denemelerin, kurulan sistemin etkinliğini ölçmeye yönelik olduğu ifade edildi. Valilikten gelen yazılı açıklamada; “İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 7 Mayıs – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, ilimiz genelinde çeşitli zaman aralıklarında ikaz ve alarm işaretleri, yüksek ses seviyesinde siren denemeleri ve canlı anonslar gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bu deneme yayınlarından endişe duymamaları önemle rica olunur” denildi.