Yeni Sistemle 22 Bin Polis Atanıyor

EMNİYETTE BÜYÜK ATAMA VE TAYİNLER YAPILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 22 bin atama ve tayin gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte yeni bir sistemin uygulandığına dikkat çekiyor. Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle, polislerin de artık görev puanlarına göre atanacağı ifade ediliyor.

YENİ ATAMA SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bakan Yerlikaya, “Bu sistemle birlikte tıpkı öğretmenlerimizde olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Bu atama sisteminde görev puanı nasıl belirleniyor? Görev puanı günlük görev yeri puanı ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor.” diyerek yeni sistemin işleyişini açıklıyor.

ATAMA SONUÇLARI İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK

Yerlikaya, bugün uygulamaya konulan yeni sistemle birlikte, birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355 ve ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplamda 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtiyor. Ayrıca, atama ve tayin sonuçlarının personel bilgi sisteminden öğrenilebileceği aktarılıyor.