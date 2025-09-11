Yeni Sistemle Faizsiz Konut İmkanı

YENİ FİNANSMAN SİSTEMİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların konut, araç ve iş yeri edinimini kolaylaştıracak yeni sistemin detaylarını paylaştı. Bakan Kurum, “Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır” şeklinde bilgi verdi. Emlak Katılım’ın iştiraki olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., ev, araç ve iş yeri almak isteyen bireylere faizsiz destek sunacak. Bu sistemle, vatandaşlar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf edebilecek, aracın kalan kısmı ise Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak.

FAİZSİZ ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada, bireylerin en büyük hayallerine faizsiz yöntemlerle ulaşabileceğini belirtti. “Herkesin başını sokacağı evi, arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yeni sistemle birlikte Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman alanına adım atmış oldu. Ayrıca, Kurum, geçtiğimiz ay uygulamaya koyulan gayrimenkul sertifikası uygulamasını hatırlatarak, vatandaşlara küçük yatırımlar aracılığıyla ev sahibi olma fırsatı sunduklarını söyledi.

İKİ AYRI DESTEK MODELİ MEVCUT

Sistem dahilinde ev edinmek isteyen bireylere TOKİ ve Emlak Konut güvencesi ile faizsiz konut sahibi olma şansı tanınacak. Bakan Kurum, konuşmasını, “Yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz yok. İşin sonunda milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yok. Bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.