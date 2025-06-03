Yeni Siyasi İnisiyatif Duyuruldu.

YENİ SİYASİ İNİSİYATİFİN DUYURULMASI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi tıkanıklığı sona erdirmek amacıyla üç aşamadan oluşan yeni bir siyasi inisiyatif başlatacaklarını açıkladı. Başbakan Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun 2025 yılı ikinci olağan toplantısına başkent Trablus’ta başkanlık yaptı. Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, “Siyasi çıkmazdan kurtulmak için önümüzdeki günlerde üç aşamadan oluşan bir siyasi inisiyatif açıklayacağım.” ifadelerini kullandı.

POLİTİKALARIN DETAYLARI

Dibeybe, planın ilk aşamasının liyakat esasına dayalı olarak hükümetin yeniden yapılandırılması olduğunu belirtti. İkinci aşamanın ise halkın katılımını esas alan ve vatandaşların sorularına şeffaf bir biçimde yanıt vermeyi hedefleyen “ulusal bilgi edinme projesi” olacağını açıkladı. Üçüncü aşamada ise seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerçekçi bir mekanizma oluşturulacağını ve bunun paralel hükümet iddiasını ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.

GÜVENLİK OPSİYONLARI VE ÇATIŞMALAR

Dibeybe, Trablus’ta son zamanlarda yaşanan çatışmalara atıfta bulunarak, “Hukuk dışı bir gruba karşı hassas ve kontrollü bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdik. Uluslararası toplumdan da bu adımlarımıza destek geldi.” dedi. Trablus’ta milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından çatışmalar başlamıştı. Hükümet kısa süre içinde, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi’nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını bildirdi.

İSTATİSTİKLER VE SONUÇLAR

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus’taki olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarılarından dolayı kutladı. 14 Mayıs’ta Trablus’ta güçlü milis gruplarından biri olan “Rada” ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı ve başkentin çeşitli bölgelerinde dumanlar yükselmeye başladı. Aynı gün öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri korumak amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını bildirdi.