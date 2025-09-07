Yeni Soru, İzleyicilerin İlgisini Çekiyor

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİN HEYECANI

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacıların tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, doğru cevaba ulaşmak için farklı kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki, “Dünyanın en doğurgan kadını” unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’na giren Valentina Vassilyev’in eşi Feodor Vassilyev, ikinci eşinden kaç çocuk sahibi? A: 0 B: 1 C: 18 D: 68 Cevap: C

FEODOR VASSILYEV’İN AİLESİ

Feodor Vassilyev, Rus köylü olarak bilinir ve “dünyanın en doğurgan kadını” unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ilk eşi Valentina Vassilyev ile toplamda 69 çocuğa sahip olmuştur. Ancak Feodor’un ikinci eşinden de 18 çocuğu bulunuyor.

YARIŞMANIN HEYECANI VE ÖDÜLLERİ

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL’lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor. Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor!