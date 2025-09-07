Yeni Soru, Rekabet Duygusu Uyandırıyor

REKABET DUYGUSU YARATAN SORULAR

Yeni bölümde izleyenlere yöneltilen sorular, adeta bir rekabet hissi uyandırıyor. Her yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme isteği, merak duygusunu da artırıyor. Program, eğlenceli yapısı ile yalnızca bir bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler, kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor.

DEĞERLİ BİLGİLER VE ÖDÜLLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesinin giderek arttığı 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru yaparak 13. soruya ulaşan yarışmacı, 5 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor. Ayrıca, belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor; 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL’lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Yanlış bir cevap verilmesi durumunda, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor.

STRATEJİ VE ÇEKİLME HAKKI

Yarışmacılar, istedikleri aşamada yarışmadan çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildikleri sorunun ödülü ile yarışmayı bırakabiliyorlar. Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere bilgi ve stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor.