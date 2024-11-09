“Yeni Sosyal Konut Kampanyası 2025’te Başlıyor”

2025 YILI BÜTÇE SUNUMU VE DEPREM ÇALIŞMALARI

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerine dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Kurum, Türkiye’de 85 milyon nüfusun yüzde 71’inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığına dikkat çekerek, Elazığ, Malatya ve İzmir’de son yıllarda meydana gelen depremleri hatırlattı. Ayrıca, burada 45 bin yeni konut, iş yeri ve köy evinin bir yıl gibi kısa bir sürede teslim edildiğini ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden de bahseden Kurum, “Depremin üzerinden 45 gün geçmeden ilk temelleri attık, üç ayın sonunda tam 180 bin konutun inşasını başlattık,” dedi. Kurum, şu anda deprem bölgesinin dünyanın en büyük, en hareketli şantiye alanı olduğunu vurgulayarak, “11 ilimizde 1900 şantiyemizde, deprem bölgesine adanmış 160 bin işçi, emekçi kardeşimiz ‘bir vatan müdafaası şuuruyla’ yeni yuvalarımızı yapmaktadır,” diye belirtti.

358 BİN EV İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Deprem bölgesinde bugüne kadar 358 bin ev ve iş yerinin ihalesinin yapıldığına dikkat çekerek, 4 bin 333 köyde, yaklaşık 62 bin köy evini de hızla inşa ettiklerini bildirdi. 26 Ekim’de Hatay’da 130 bininci konutun anahtar teslimini gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, “2024 yılı sonuna kadar, her gün ortalama 1500 konut yaparak 70 bin konutumuzu daha tamamlayacak, toplam 202 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “2025 yılı sonuna geldiğimizde, 453 bin yuva ve iş yerimizin anahtarlarını afetzede kardeşlerimize vermiş olacağız,” sözlerini ekledi. Konuşmasında, “Evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacak anlayışla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Kurum, İstanbul’un dönüşüm konusuna özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Bugün İstanbul’umuz, toplam 7,5 milyon ev ve iş yeriyle devasa bir metropoldür,” dedi. Bu yapıların 1,5 milyonunun mühendislik hizmeti almamış durumdayken, 600 bininin ciddi risk taşıdığını belirtti. “İstanbul’un 39 ilçesinde, toplam 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık,” diyen Kurum, çok sayıda evin ve dükkanın yenilenme sürecinin hızla devam ettiğini vurguladı. “Tek bir hedefimiz var, İstanbul’umuzu ve İstanbulluları deprem tehdidinden kurtarmak için canla başla çalışacağız,” diye konuştu.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ VE YENİ PROJELER

Kurum, Türkiye’nin geçmişten bugüne sosyal konut projelerini sürdüğünü belirterek, “Sosyal devlet anlayışını lafla veya sözle değil, doğrudan doğruya icraatla gösteriyoruz,” ifadesinde bulundu. Toplu Konut İdaresinin 21 yılda 3 trilyon lira yatırım yaptığını, 1 milyon 462 bin sosyal konut sunduğunu hatırlatarak, “2024 yılında 130 bin konut ihalesini, 34 bin evin satışını ve 52 bin evin teslimini gerçekleştirdik,” dedi. Ayrıca, “2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacağız,” şeklinde devam etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Kurum, iklim kriziyle ilgili olarak Türkiye’nin Akdeniz Havzası’ndaki etkilerini belirtirken, “İklim politikalarımızı belirledik, uyumu sağlamaya yönelik takvimimizi oluşturduk,” açıklamasında bulundu. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefi’ni tüm dünyaya sunduklarını belirten Kurum, 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını sözlerine ekledi. Çevre Bakanı olarak, çevresel sorunların üstesinden gelmek için “depozito yönetim sistemimiz” gibi çeşitli projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

İZMİR KÖRFEZİ’NDE KİRLİLİK VE EYLEMLER

İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri hakkında açıklama yapan Kurum, burada “İzmir Körfezi’nde büyük bir çevre felaketi yaşandığını” belirtti. “Bu kirliliğin nedeni İzmir’in atık sularını arıtmayan, kirli suları doğrudan İzmir Körfezi’ne döken İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir,” dedi. “15 maddeden oluşan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı’nı paylaşmış durumdayız,” ifadesini de kullandı.

YEŞİL ALANLAR VE ATIK YÖNETİMİ

Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefleri doğrultusunda 521 millet bahçesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. Atık su arıtma tesislerinin sayısının 1231’e ulaştığına dikkat çeken Kurum, 2002 yılında yalnızca 15 olan düzenli katı atık depolama tesislerinin de sayısının 94’e yükseldiğini bildirdi. “Yeni mevzuat çalışmalarını tamamlayarak, gayrimenkul sektöründe vergi adaletini sağlayacağız,” dedi. Çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile elektrikli araçlar için şarj üniteleri kurulumunu kolaylaştıracaklarını da sözlerine ekledi.