Yeni Sponsorluk Anlaşması: SZUTEST ve TFF

SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALANDI

Şirketten gelen bilgilere göre, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren SZUTEST, TFF ile 3 yıllık kapsamlı bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Törende TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, SZUTEST Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işıklar ve SZUTEST Genel Müdür Yardımcısı Rukiye Balkan yer aldı.

LOGO MÜSABAKALARDA YER ALACAK

Bu anlaşma kapsamında, SZUTEST logosu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa müsabakalarında hakem formalarının sağ kolunda bulunacak. Bu işbirliği, SZUTEST’in marka bilinirliğini artıracak. Uluslararası muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunan SZUTEST, bu sponsorlukla futbol sahalarında da aktif bir rol üstleniyor.