Yeni Spor Salonu Karate Kursu Devam Ediyor

GENÇLERE YENİ SPOR FIRSATLARI SUNULUYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yeni spor salonunda düzenlenen karate kursu, katılımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Muş’ta, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen bu antrenmanlar, farklı yaş gruplarından sporcuların katılımıyla aralıksız olarak sürdürülüyor.

Hedef SAĞLIKLI GENERASYON YETİŞTİRMEK

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, spora yönlendirme ve sağlıklı bireyler yetiştirme amacıyla açtıkları kurslara gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ediyor. Taşdemir, tüm vatandaşları spor faaliyetlerine katılmaya davet ediyor.