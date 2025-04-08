Yeni Tedavi Yöntemi Umut Verdi

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ

İmplant yaptırma imkanı olmayan hastalar için umut verici bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, “Sinüs lifting/sinüs kaldırma” adı verilen cerrahi prosedür sayesinde, kemik desteği yetersiz bölgelerde bile implant uygulamasının artık mümkün hale geldiğini belirtiyor. Diş kaybı sonrası zamanla meydana gelen kemik erimesinin, özellikle üst arka çenede implant tedavisinde ciddi bir engel oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Durmuşlar, sinüs boşluğunun zamanla sarkarak kemik hacmini azalttığını ifade ediyor.

SİNÜS LIFTİNG İŞLEMİ

Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, sinüs lifting işleminin, sarkmış sinüs boşluğunu cerrahi bir şekilde yukarıya kaldırma ve bölgeye kemik grefti ekleme işlemi olduğunu açıkladı. Bu uygulama sayesinde, implant için gereken kemik yüksekliğinin yeniden oluştuğunu aktarıyor. İşlem sonrası 6 ila 8 ay içinde yeni kemik gelişimi sağlandığını ve böylelikle implantın uygulanabilir duruma geldiğini vurguluyor. Sinüs lifting işleminin genellikle lokal anestezi ile yapıldığını ve süresinin 45 dakika ile 1 saat arasında değiştiğini belirten Prof. Dr. Durmuşlar, hastaların işlem sonrasında hafif bir şişlik ve hassasiyet yaşayabileceğini, fakat bunun kısa sürede geçtiğini söylüyor. “Ağrılar, reçete edilen ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınabiliyor” diyor.

Yöntemin uzun vadeli başarı oranına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, sinüs lifting uygulamasının yalnızca implant yerleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda implantın kemiğe entegrasyonunu da desteklediğini ifade ediyor. “Bu yöntemle uygulanan implantlar, doğal dişler kadar sağlam ve uzun ömürlü oluyor” şeklinde konuşuyor. Sinüs kaldırma işlemi, özellikle uzun süre dişsiz kalan ve bu nedenle ciddi kemik kaybı yaşayan hastalar için önerilmekte. Prof. Dr. Durmuşlar, “Eğer üst çene arka bölgede kemik yüksekliği 4 mm’nin altına düştüyse, sinüs kaldırma ile o bölgeye yeniden hacim kazandırmak mümkün” diyerek, bu sayede hastaların sabit, estetik ve fonksiyonel dişlere sahip olacağını ekliyor.