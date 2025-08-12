Yeni Temizlik Personeli Eğitim Aldı

YENİ TEMİZLİK PERSONELİ EĞİTİMİNE GİRDİ

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan temizlik personeli, hijyen ve güvenlik konularında kapsamlı eğitimler alarak göreve hazır hale geldi. Hastane, temizlik personeline yönelik düzenlenen oryantasyon eğitimi ile katılımcıların işlerine daha donanımlı bir şekilde başlamasını sağladı.

EĞİTİMLERDE HANGİ KONULARA DİKKAT EDİLDİ?

Eğitim programında, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Pervin Babur, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Şahin, Çevre Sağlığı Teknisyeni Mehmet Özen, Eğitim Hemşiresi Vildan Duman Karagücük ve Temizlik Şefi Yasemin Sönmez gibi uzmanlar tarafından hastane temizliği, malzemelerin doğru kullanımı ve depolanması, hijyen kuralları, enfeksiyondan korunma yolları, hasta güvenliği, çalışan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, atık yönetimi, hastane içi eğitimler ve acil durum kodları gibi konular ele alındı. Eğitimlerin, temizlik personelinin hastane ortamına hızlıca uyum sağlamasını ve görevlerini bilinçli şekilde yürütmesini hedeflediği belirtildi.

YETKİLİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Göreve yeni başlayan temizlik görevlilerimize kapsamlı bir oryantasyon eğitimi verildi. Eğitim sürecinde, hastane temizliği, malzemelerin doğru kullanımı ve depolanması, hijyen kuralları, enfeksiyondan korunma yolları, hasta güvenliği, çalışan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, atık yönetimi, hastane içi eğitimler ve acil durum kodları gibi konular detaylı bir şekilde anlatılarak personelin hastanemize uyumu sağlandı. Bu eğitimlerle yeni görevlerine daha donanımlı başlamaları için gerekli destek verilmiş olup, eğitimi tamamlayan personelimize görevlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.