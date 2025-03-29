Yeni Tesla Model Y Türkiye’de!

TESLA MODEL Y TÜRKİYE’DE TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Tesla hayranları, dikkat! Yeni Model Y, Türkiye’ye geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de test sürüşleri başladı ve herkes bu elektrikli aracı görmek için sıraya girdi. Tesla Türkiye’den Berk Tezveren, X’te duyurdu: “Yeni Model Y test sürüşleri başladı! Hemen gelin, deneyin, kaydolun!” Geçtiğimiz hafta envanter sayfası açıldığında uzun menzilli modeller hızla tükendi. Fiyatlar 3,4 milyon TL’den başlamasıyla “Yolda – Yakında Geliyor” notuyla sunuldu, ancak teslimat tarihi hâlâ bilinmiyor. Tek motorlu versiyonun maliyeti ise merak konusu olarak gizemini koruyor.

YENİ MODEL Y: GÖRÜNCE AŞIK OLACAKSINIZ

Bu araç gerçek bir sanat eseri. Ön bölümde ince farlar LED şeritle birleşiyor, adeta göz kırpıyor. Arkada şerit şeklinde LED’ler gece boyunca yolu aydınlatırken, Model Y yolda bir yıldız gibi parlıyor. Teknik detaylara bakalım: Çift motorlu uzun menzilli versiyon, 19 inç jantlarla 719 km, 20 inç jantlarla 662 km menzil sunuyor. Tek motorlu standart model ise 19 inçle 593 km, 20 inçle 559 km yol alabiliyor. Hız konusunda merak ediyorsanız, çift motor 0’dan 100’e 4,3 saniyede, tek motor ise 5,9 saniyede ulaşıyor. Performans modeli için Tesla, bu bilgiyi şimdilik sürpriz olarak saklıyor.

İÇ MEKANIN YENİLİKLERİ

Kabine adım attığınızda, “Bu başka bir dünya!” ifadesi aklınıza gelebilir. Vites kolu yok, tüm işlemler ekrandan gerçekleştiriliyor. Ortamı renklendiren şerit şeklinde ışıklar ziyaretçilere keyif katıyor; arka koltuklarda bile küçük ekranlar var, böylece film izlerken her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ön tamponda bir kamera, gürültüden uzaklaştıran akustik camlar, 16 hoparlörlü bir ses sistemi ve soğutmalı koltuklar mevcut. Arka koltuklar tek bir tuşla katlanabiliyor, dev cam tavan ise manzarayı içeri taşıyor. Şarj süresi ise etkileyici; 250 kW ile şimşek gibi doluyor. 250 kW’a kadar güçle bataryanın dolması, kahvenizin bitmesine yetmeyecek kadar hızlı oluyor!