Yeni Teşvik Sistemi Yatırıma Katkı Sağlayacak

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE KATKI ORANLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yeni teşvik sistemindeki yatırım katkısı olarak sunulan Kurumlar Vergisi indiriminin, yatırım tutarının yüzde 20 ila yüzde 50’si olacağını açıkladı. Kacır, “Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde yatırımcılara sunacağız.” dedi.

DİDIRECT DİJİTAL ÜRETİM PLATFORMU PROJESİ

Bakan Kacır, Teknopark İstanbul’da düzenlenen DİMAP-Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi Açılış Etkinliği’nde konuştu. Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde KOBİ’leri yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye aldıklarını belirten Kacır, 9,8 milyon avro bütçeli projenin ülkeye faydalı olmasını umduğunu ifade etti. Katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetinin, ülkelerin kalkınma sürecindeki yönü ve hızını belirlediğini dile getiren Kacır, “İnovasyon ve AR-GE çalışmalarına yapılan yatırımlar, sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün kilit noktasını oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM HEDEFİ

106 teknoparkta 11 bin 500’den fazla teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Kacır, “Elbette bu kazanımları kalıcı kılacak ve Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki rolünü daha da pekiştirecek olan; yüksek teknolojili, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimdir.” ifadelerini kullandı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile dış ticaret açığını azaltmak istediklerini vurgulayan Kacır, “Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz.” dedi.

DAHA SEÇİCİ VE ODAKLI TEŞVİKLER

Bakan Kacır, yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin, teknoloji ve katma değer bakımından sanayiyi geliştireceğini belirtti. “Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak.” diyen Kacır, bu desteklerin Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi çerçevesinde sunulacağını açıkladı.

ANADOLU ŞEHİRLERİNE SANAYİ TESİSLERİ TAŞINACAK

Altıncı bölge illerine yönelik yoğun istihdam teşvikleri sunacaklarını kaydeden Kacır, “OSB’lerde çalışacakların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl karşılayacağız.” dedi. Kacır, “Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB’lerde uygun koşullarda yer tahsis imkanı sunacağız.” ifadelerini kullanarak, sanayi tesislerinin Marmara Bölgesi’nden Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.