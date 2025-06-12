Yeni Ticari Araç Düzenlemeleri Gündemde

YENİ DÜZENLEMELERİN GEREĞİ

Türkiye’de ticari araç kullanımıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleştirdiği son değişiklikle 26 yaş altındaki kişilerin ticari araç kullanıp kullanamayacağı konusunda merak uyandırıyor. Yapılan düzenlemeyle, özellikle büyük otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda minimum yaş sınırı 26 olarak belirleniyor. Bu değişiklik, yolcu güvenliğini artırmak ve daha tecrübeli şoförlerin direksiyon başında olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alındı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Yeni yönetmelik çerçevesinde, ticari yük veya yolcu taşıyan sürücülerin mutlaka mesleki yeterlilik belgesi (SRC) sahibi olması gerekiyor. Özellikle büyük otobüs kullanan sürücülerden 26 yaşına ulaşmış olmaları bekleniyor. Eşya taşımacılığı yapan araçları kullanan sürücüler için başlangıç yaşı belirtilmemekle birlikte, üst yaş sınırı 69 olarak tanımlanmış durumda. Bu düzenlemeler, ticari faaliyetlerin daha güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.