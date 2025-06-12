Haberler

Yeni Ticari Araç Düzenlemeleri Gündemde

YENİ DÜZENLEMELERİN GEREĞİ

Türkiye’de ticari araç kullanımıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleştirdiği son değişiklikle 26 yaş altındaki kişilerin ticari araç kullanıp kullanamayacağı konusunda merak uyandırıyor. Yapılan düzenlemeyle, özellikle büyük otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda minimum yaş sınırı 26 olarak belirleniyor. Bu değişiklik, yolcu güvenliğini artırmak ve daha tecrübeli şoförlerin direksiyon başında olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya alındı.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Yeni yönetmelik çerçevesinde, ticari yük veya yolcu taşıyan sürücülerin mutlaka mesleki yeterlilik belgesi (SRC) sahibi olması gerekiyor. Özellikle büyük otobüs kullanan sürücülerden 26 yaşına ulaşmış olmaları bekleniyor. Eşya taşımacılığı yapan araçları kullanan sürücüler için başlangıç yaşı belirtilmemekle birlikte, üst yaş sınırı 69 olarak tanımlanmış durumda. Bu düzenlemeler, ticari faaliyetlerin daha güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.