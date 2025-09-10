Yeni Transfer Dönemi, Kulüpler İçin Kritik

TRANSFER DÖNEMİ KULÜPLER İÇİN KRİTİK BİR FIRSAT SUNUYOR

Her futbol sezonu, kulüplerin kadro belirleme süreçlerinde önemli dönüm noktaları oluşturuyor. Transfer dönemleri; strateji, uyum süreci ve mali planlama açısından kulüplerin başarılarında belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde 2025-2026 sezonuna yönelik transfer takvimini açıkladı. Bu takvim, kulüpler için hem netlik hem de stratejik avantajlar sunuyor. TFF’nin duyurusuna göre, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi (yaz transfer sezonu) 30 Haziran 2025’te başlayacak ve 12 Eylül 2025’te sona erecek.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNE HAZIRLIK SÜRECİ

Bu dönem, Süper Lig ekiplerinin hem yerli hem de yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirmesi açısından kritik öneme sahip. Transfer planlaması aşamasında, takımın sezon öncesi hazırlık süreçlerini en etkin şekilde değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Kamp süreçleri ve transferlerin uyum sağlaması bakımından bu dönem hayati kabul ediliyor. Yaz transfer dönemi için kesin tarihler beklenildiği gibi belirleniyor: İlgili tarihler geçtikten sonra, kulüpler sadece sözleşmesi sona eren serbest oyuncular ile anlaşma yapabilecektir; bu da klasik transfer işlemlerinin son bulacağı anlamına geliyor. Bu durum, operasyonel planlamada esnekliği arttırarak pazarlık süreçlerinin hız kazanmasına olanak sağlıyor.

KAMPANYA DÖNEMİ VE İKİNCİ TRANSFER PERİYODU

Devre arası ya da kış transfer dönemi olarak adlandırılan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise şu şekilde işlemektedir: Bu kısa zaman dilimi, ilk yarıda kadroları eksik kalan veya performansları düşen takımlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kaleci, savunma veya orta saha gibi kritik pozisyonlardaki hızlı hamleler, kulüplere sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapma şansı tanıyor.