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Yeni Transfer İsteği Var

TRANSFER İSTEĞİ YÜKSELDİ

Son dönemde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile anılan Emiliano Martinez hakkında önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, Aston Villa’nın deneyimli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United’a transfer olma arzusunu kulüp yönetimine aktarıyor. Bu talep Aston Villa tarafında olumlu karşılanıyor.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Aston Villa, Emiliano Martinez için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ancak Manchester United’ın Andre Onana ile yola devam edip etmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Emiliano Martinez’in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak kaydediliyor ve mevcut sözleşmesi Aston Villa ile 2029 yılına kadar devam ediliyor.

Tecrübeli kaleci, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrasında kaleyi devralabilecek potansiyel adaylar arasına girmekte.

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