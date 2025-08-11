Yeni Transfer Kazeem Olaigbe İyi Adaptasyon Sağladı

TRANSFER HIZLI ADAPTASYON

Trabzonspor’un yeni transferi Kazeem Olaigbe, oynadıkları Kocaelispor maçının ardından takıma hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirtti. Kocaelispor’u evlerinde 1-0 mağlup eden Trabzonspor’un yeni oyuncusu, karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, “Bugün bizim adımıza iyi bir maç oldu. İyi bir başlangıç yaptık. Top bizdeydi. Topa hep biz sahip olduk. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İyi bir mücadele gösterdik diye düşünüyorum. Maça başlayabileceğimiz en iyi tarz bu yöntemdi. Genel itibariyle iyi bir maç oldu diye değerlendirebilirim” ifadelerini kullandı.

ADAPTASYON SÜRECİ

Olaigbe, takıma adaptasyon sürecini de değerlendirirken, “Her zaman antrenmanları izlemeyi tercih ettim. Takımın nasıl hareket ettiğini ve neler yaptığını gözlemledim. Takımın oynadığı tarzı iyice öğrenmeyi ve benden neler istediğini iyice anlamaya çalıştım. Takım arkadaşlarımın da tavsiyelerini dinledim. Adaptasyonum da aslında bu kadar çabuk oldu” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Ayrıca, taraftarların destekleriyle ilgili de konuşan Olaigbe, “Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Gerçekten desteklerini hissettik. Her maç görmek istediğimiz enerji bu. Dolu bir stadyumda taraftarınızın desteğini arkanızda hissetmeniz işinizi kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.