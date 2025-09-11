Yeni Transfer Melih Kabasakal, “Mutluyum ve kazanmak istiyoruz.”

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni transferi Melih Kabasakal ile heyecan verici bir sürece girdi. Kabasakal, transfer sürecinin yalnızca iki günde tamamlandığını belirterek, “Geldiğim için çok mutluyum. Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon’a 3’te 3 ile gitmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın öncesinde takımın genç oyuncularından Enver Kulasin’in doğum günü coşkuyla kutlandı.

TRANSFER SÜRECİ VE HEYECAN

Melih Kabasakal, transferinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. “Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyum. Burak hocam arayınca çok heyecanlandım” diyen Kabasakal, Gaziantep’e transfer olma sürecinin hızlı olduğunu belirtti. Futbolcu olarak Burak Yılmaz’a büyük bir hayranlık duyduğunu ifade eden Kabasakal, “Büyük takım dahil çok isteyenim vardı ancak burayı tercih ettim. Şehri de dün gezme fırsatım oldu. Şehir için gelirken korkularım vardı ancak çok güzel karşılandım burada. Şehri de çok beğendim” şeklinde konuştu.

İLK MAÇ SALTI VE HEDEFLER

İlk maçında gol atmanın kendisi için önemli bir an olduğunu belirten Kabasakal, “Çok golcü bir özelliğim yok. İki yıldır gol atamıyordum. Hocam güvendi ve forma şansı verdi. Ben de elimden geleni yaptım ve ilk maçta golümü attım. Çok mutlu oldum. Diğer maçlarda da gol atma fırsatım olur diye düşünüyorum” dedi.

Kocaelispor maçında galip gelerek 3’te 3 yapmayı hedeflediklerini belirten Melih Kabasakal, “Milli arada çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon’a 3’te 3 ile gitmek istiyoruz. Takım olarak bir hedefimiz var. Yukarılara oynamak istiyoruz. Bu maçı da kazanarak hedefimize odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.