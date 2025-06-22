Yeni Transfer Wagren Pine Mutlu

WAGNER PINA’NIN TRANSFERİNDEN MEMNUNİYETİ

Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Portekiz ekibi Estoril’den katılan Pina, burada dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu büyük kulübün bir parçası olma arzusunu dile getirerek, “Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var.” şeklinde konuştu.

GÜZEL ZAMAN GEÇİRME HEYECANI

Wagner Pina, Trabzonspor’da güzel bir dönem geçirmeyi umut ettiğini vurguladı. Heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım.” ifadelerini kullandı. Pina, sözlerini “Bize her yer Trabzon” diyerek noktaladı.