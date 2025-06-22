Haberler

Yeni Transfer Wagren Pine Mutlu

WAGNER PINA’NIN TRANSFERİNDEN MEMNUNİYETİ

Trabzonspor’un yeni transferi Wagner Pina, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Portekiz ekibi Estoril’den katılan Pina, burada dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu büyük kulübün bir parçası olma arzusunu dile getirerek, “Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var.” şeklinde konuştu.

GÜZEL ZAMAN GEÇİRME HEYECANI

Wagner Pina, Trabzonspor’da güzel bir dönem geçirmeyi umut ettiğini vurguladı. Heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, “Bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım.” ifadelerini kullandı. Pina, sözlerini “Bize her yer Trabzon” diyerek noktaladı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’ı Vurduk” Dedi

Ekim 1986'da Sunday Times, nükleer bilimci Mordechai Vanunu'nun ifşalarıyla İsrail'in gizli nükleer programını ortaya çıkardı; Vanunu daha sonra casusluktan yargılanıp 18 yıl hapse mahkum edildi.
Haberler

Manisa’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kırkağaç'ta çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.