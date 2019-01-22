Yeni transferin içinde olduğu uçak kayboldu

Cardiff City’nin Nantes kulübünden transfer ettiği Emiliano Sala’nın da içinde bulunduğu uçak radardan kayboldu.

İngiliz basınının aktardığı habere göre Cardiff City’nin yeni transferi Emiliano Sala’yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu. Eski takımı Nantes’taki arkadaşlarıyla vedalaşmak üzere Fransa’ya giden Arjantinli golcüyü, Cardiff’e geri dönüyordu.

Sala’nın uçağını aramak üzere görevlendirilen iki helikopter ve bir kurtarma gemisinin ise çalışmalarından henüz sonuç alamadığı iddia edildi. Fransız polisi de Emiliano Sala’nın uçağa bindiğini doğruladı.

Arjantinli futbolcu, sezon başında Galatasaray’ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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