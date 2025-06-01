Yeni Turistik Gemi Manavgat’tan Denize İndirildi

YENİ TURİSTİK GEMİ MANAVGAT ÇAYI’NDAN DENİZE İNDİRİLDİ

Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından inşa edilen ve yapımı sadece 8 ay süren yeni turistik gemi, Manavgat Çayı’ndan denize indirildi. Bayram öncesi gerçekleştirilen bu törenin ardından, geminin iç donanımı tamamlandıktan sonra Alanya Limanı’ndan Akdeniz turlarına çıkması planlanıyor.

THE LASKING’İN YAPIM DETAYLARI

İki yıl önce tamamlanan Legend Bigkral gemisinden sonra, bu kez onun ikizi olan The Lasking üretildi. Sadece 800 ton çelik kullanılarak 70 kişilik bir ekip tarafından 8 ayda tamamlanan bu gemi, 300 milyon TL’lik bir maliyetle yaz sezonuna hazırlandı. The Lasking, iç donanımın tamamlanmasının ardından, 1.162 yolcu kapasiteli ve 60 personelli Legend Bigkral ile aynı teknik özelliklere sahip olacak.

HASAN ÇAVUŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu, başarılarının temelinin bilgi, tecrübe ve cesaret olduğuna değindi. “Allah’a çok şükür, sektörümüzde inandığımız için, tecrübemizle, bilgimizle zor da olsa başarmayı seviyoruz” diyen Çavuşoğlu, 2022 yılında yaptıkları Legend Bigkral gemisinden sonra, şimdi onun ikizini inşa ettiklerini ifade etti. Ayrıca, “Yaptığınız geminin sadece ihtiyaç için değil, doluluk oranıyla da pazarda talep görmesi önemli. Bunu başarmanın zorluğunu yaşadık ama zerre kadar korkmadık. Çünkü bu işte bilgiye, tecrübeye ve cesaretimize güvendik” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, projenin başarılı bir sonuç almasının bir ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, “Bu başarı sadece para gücüyle değil, bir ekip çalışmasıyla mümkün oldu. Ekip arkadaşlarımla ne kadar gurur duysam azdır” şeklinde konuştu.