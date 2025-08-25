Yeni Uygulama, Öğrencilerin Sorumluluğunu Artırıyor

ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUK BİLİNCİ GELİŞİYOR

Bu yeni düzenleme, hem öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefliyor hem de ders ortamlarını daha sessiz ve odaklı hale getirmeyi amaçlıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, MEB bünyesindeki genelgeyle “zilsiz okul” uygulamasının hayata geçirileceği duyuruldu. Uygun fiziki koşullara sahip okullarda zil çalmayacak; ders saatleri ve teneffüsleri öğrenciler kendileri takip edecek. Ancak zilin zorunlu olduğu hallerde çevreye zarar vermeyecek şekilde, ses seviyesi makul düzeye düşürülecek ve Bakanlıkça belirlenen zil tonları kullanılacak. Bu sayede okul ortamındaki gürültü kirliliği azaltılacak, daha sakin ve verimli bir öğrenim ortamı sağlanacak.

ZAMAN YÖNETİMİNİ DESTEKLEYEN MODEL

Bu modelin birincil amacı, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri ve bireysel sorumluluk bilinci kazanmalarını desteklemek. “Ders başlangıç ve bitiş saatlerinin zil yardımı olmadan takip edilmesi, öğrencileri kendi öğrenim süreçlerini düzenlemeye teşvik ederken, öğretmen gözetiminden bağımsız dikkat ve disiplin geliştirmelerine katkı sağlayacak.” Zilsiz okul uygulamasıyla gürültü kirliliği sorunu da göz önünde bulundurulmuş durumda. Zil gerektiğinde kullanılacaksa bile ses seviyesinin düşük tutulması benzer uygulamalara kıyasla daha çevreci bir yaklaşım sergiliyor. Böylece hem öğrencilerin hem de okul çevresinin sessizliğe ihtiyacı gözetilmiş oluyor.

YENİ EĞİTİM YILI VE ÇEVRE BİLİNCİ

Yeni eğitim yılı, 8 Eylül 2025 itibarıyla başlıyor. MEB’in genelgesine göre yeni dönemin ilk haftasında ilk ders; “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlenecek. Bu temanın işlenmesiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerde çevreye duyarlılık bilinci de pekiştirilecek. Zilsiz okul uygulamasının yanı sıra, MEB okullardaki kütüphanelerin kullanımını daha aktif hale getirmeyi hedefliyor. Okuma alışkanlıklarını destekleme, öğrencilere etkin ve düzenli kitap kullanımını aşılamak için Sıfır Atık Projesi kapsamında yıl sonunda kitapların teslimi belgelenerek izlenecek. Uygulama, kademeli olarak yürürlüğe sokulacak. Tüm okullarda değil, fiziki ve idari koşulları uygun olan okullarda öncelikli olarak zilsiz sistem uygulanacak. Her okulun kendi imkânlarına göre düzenleme yapması bekleniyor.

YASAKLAR VE DÜZENLEMELER

Genelge, zilsiz okul uygulamasının yanı sıra, sınıflarda cep telefonu kullanımının devam eden yasak olduğunu da netleştiriyor. Ücretsiz sağlanan materyaller haricindeki tanıtım amaçlı materyallerin kullanımı yasaklanırken, velilere ek külfet oluşturabilecek uygulamalara da son verilecek. Tüm bu düzenlemelerle birlikte MEB’in vizyonu, öğrencileri yalnızca akademik olarak değil aynı zamanda bireysel sorumluluk, çevre duyarlılığı ve toplumsal farkındalık yönlerinden donanımlı bireylere dönüştürmek. Zilsiz okul modeli, bu vizyonun sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.