Yeni Uygulama Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kapsamında

YENİ UYGULAMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bugün Türkiye genelinde devreye alınacak yeni uygulama hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu girişimin “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programının bir parçası olduğunu ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması için hayata geçirildiğini belirtti. Demirkol, koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı ve aile hekimliklerini güçlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, güçlü aile hekimliğinin güçlü bir sağlık sisteminin ve sağlıklı nesillerin temeli olduğunu belirtti.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Koruyucu sağlık hizmetlerinin 85 milyona daha etkin bir şekilde ulaştırılması amacıyla Türkiye genelinde yeni bir sistemi bu ay itibarıyla devreye alacaklarını belirten Demirkol, aile hekimliklerine kayıtlı olan nüfusun artırılması için planlamalar yapıldığını söyledi. “Biz istiyoruz ki her vatandaşımız mutlaka aile hekimine gitsin, koruyucu sağlık hizmetlerini ve etkin tarama hizmetlerimizi ücretsiz alsın” diyen Demirkol, bu kapsamda belirli aksiyonlar almayı hedeflediklerini aktardı.

AİLE HEKİMLİĞİ KAYITLARINDA YENİ DÜZENLEME

Yeni sistem ile 86 milyon vatandaşın aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet ettiği il arasında bir uyumsuzluk yaşandığında, Mayıs ayından itibaren kimlik bilgileri göz önünde bulundurularak aile hekimliği kaydının ikamet adresine taşınacağını açıklayan Demirkol, bunun vatandaşların aile hekimine daha kolay ulaşmasını sağlayacağını vurguladı. “Burada özellikle şunun altını çizmek istiyoruz, bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden e-Devlet veya e-Nabız şifresiyle giriş yaparak, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek” ifadelerini kullandı.

OBEZİTE TARAMALARI BAŞTA OLMAK ÜZERE YENİ UYGULAMALAR

Demirkol, Ekim ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile getirilen yeni uygulamalara dikkat çekerek, obezite taramalarının yüzde 20’den yüzde 70’e yükseldiğini ifade etti. Bu oranların daha da arttırılması gerektiğinin altını çizen Demirkol, kişilerin yaşadıkları yerde aile hekimliklerine kaydolmalarının önemine vurgu yaptı. “Bu sayede tarama sayılarımızı artırmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

VATANDAŞLARA SMS İLE BİLGİLENDİRME

Aile hekimi kaydı ikametinin bulunduğu ile alındığında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşa bir SMS gönderileceğini belirten Demirkol, “Bu SMS ile kayıtlarının alındığını öğrenmiş olacaklar” şeklinde konuştu. Bilgilendirme içerisinde başvuracakları yöntemlerin de yer alacağını sözlerine ekleyerek, bir ay içerisinde herhangi bir neden ile eski aile hekimine dönme isteği olursa bunun da yapılabileceğini belirtti.