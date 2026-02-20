Yeni Vali Atamaları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Erzurum ve Gümüşhane illerinin valileri değişti.

5 İLE YENİ VALİ

Yapılan atamalar çerçevesinde Afyonkarahisar Valiliği’ne Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği’ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliği’ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği’ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği’ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atanmış bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA YENİ BAKAN YARDIMCILARI ATANDI

Resmi Gazete’deki atama kararlarına göre Adalet Bakanlığı’nda Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınıyor. Bu isimlerin yerini ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız alacak. İçişleri Bakanlığında da Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınıyor. Bu koltuklar Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir tarafından doldurulacak.