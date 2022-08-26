Yeni varyantlar için aşı hazır

Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantlar için aşının hazır olduğunu söyledi.

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüsle ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin’den açıklama geldi.

Covid-19 vakaları tüm dünyada artış gösterirken, dünya koronavirüsün alt varyantları BA.4 ve BA.5 için alarma geçmiş durumda. Uzmanlar mevcut vakalarda çoğunlukla Omicron’un bu alt varyantlarının etkili olduğu konusunda uyarı yaparken BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin’den beklenen haber geldi. Şahin, Omicron varyantına karşı yeni aşının hazır olduğunu açıkladı.

Omicron’un hızla yayılan alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile adından sıkça söz ettiren koronavirüs dünya genelinde vakaların hızla artmasına yol açmış durumda. Koronavirüsle ilgili endişelerken sürerken ilk aşıyı üretenlerin başında gelen BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin’den müjdeli haber geldi.

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile tanınan bilim insanı ve BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin yeni aşının hazır olduğunu belirtti.

“BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ”

Aşı konusunda gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün” şeklinde konuştu.

Uğur Şahin, Omicron-Subtyps BA.1’i temel alarak yeni üretilen Omicron-Booster’ın (covid-19 tazeleme-hatırlatma aşısı) Subtyp BA.5. olarak geliştirildiğinin altını çizdi. Temelde daha önce üretilen aşı ile yenisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Prof. Şahin, ileriye dönük olarak yeni gelişmelere hazır olduklarını belirtti.