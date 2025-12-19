Yeni Vergi Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

Vergiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, konut dışındaki kiraya verilen mal ve haklara ilişkin borçların faizleri ile yalnızca konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alım bedelinin yüzde 5’i gider olarak düşülebilecek.

DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMASI

Geçici vergi mükellefleri için kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde gözlemlenebilecek. Bu yeni düzenleme, dördüncü geçici vergi dönemini de sisteme dahil ederek bu döneme ait geçici vergi beyannamesinin alınmasını mümkün kılacak. Söz konusu hüküm, 1 Ocak 2025’ten itibaren başlaması öngörülen vergilendirme dönemleri için geçerli olacak.

BORSA’DAKİ HİSSE SENEDİ FONLARINDA TEVKİFAT İSTİSNASI

Portföyünün en az yüzde 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan ve yalnızca nitelikli yatırımcılara satış yapan fonlardan, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmeyenler için bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası uygulanmayacak. Diğer taraftan, bu tanıma uyan diğer fon kategorisinin katılma payları, istisnadan yararlanmaya devam edecek.

EMLAK VERGİSİ HARCI DÜZENLEMELERİ

Tapu işlemleri sonrası emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiği veya beyan edilen devrin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edildiğinde, fark üzerinden uygulanan harcın tarh edilmesinde vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.

NOTERİ KAPSAYAN ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNE YENİ HARÇ

Noter aracılığıyla yapılan sıfır araçların ilk tescilinde, 1.000 liradan az olmamak kaydıyla satış ve devir bedeli üzerinden belirli bir oranla nispi noter harcı alınacak. Belirtilen harç, tescil edilmiş ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine yönelik yetki belgesine sahip kişilere yapılan satışlar ve devrelerde uygulanmayacak.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA YENİ BELGE HARÇLARI

Yasal düzenleme ile, özel sağlık kuruluşları ile diğer sağlık hizmetlerinin belgeleri için yıllık harç alınacak. Bu harçlar arasında özel poliklinik ruhsatı, özel tıp merkezi ruhsatı ve veteriner hekim muayenehanesine kadar çeşitli belgelere yönelik yıllık harç bedelleri de yer alacak.

KUYUMCU YETKİ BELGELERİNE MÜDAHALE

Kuyum ticareti yapan işletmeler için düzenlenen yetki belgeleri her yıl için 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıcı belgesi için 20 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir belediyesi kapsamındaki illerde ise bu harçlar bir kat artırılarak uygulanacak.

ÖZEL SAĞLIK RUHSATNAMELERİ VE ARAÇ BELGELERİ

Ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnamelere talep edenlerden 20 bin lira ile 50 bin lira arasında harç alınacağı belirlendi. Ayrıca, hayvan sağlığı hizmeti sunan kuruluşlar için de belirli harç miktarları uygulanacak.

Kıymetli Madenler ve Hava Yolu Ruhsatları

Kıymetli maden rafinerilerinin kuruluş izin belgeleri için harç bedeli 7 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Hava yolu işletmelerine yönelik ruhsat harçları ise sefer türüne göre 100 bin ile 2 milyon lira arasında değişecek.

EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirilen maddelere göre, 2025’te belirlenen arsa ve arazi değerleri göz önünde bulundurularak hesaplamalar yapılacak. Ayrıca, Sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araç satışları için harç uygulamaları da netleşti.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF YÖNETİMİ

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, katılımcılar adına ödenen katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutar için devlet katkısı hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı artırma ya da sıfıra indirme yetkisine sahip.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI

Asgari ücretin 7,5 katı olarak belirlenen prime esas kazanç üst sınırı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 9 katına çıkarılıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevleri arasına işletmelere destek verme çalışmaları eklenerek kapsam genişletildi. Bu desteklerin usul ve esasları belirlenerek ticari verimliliğin arttırılması hedefleniyor.