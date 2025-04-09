Yeni Vergi Tarifeleri Global Etki Yarattı

KÜRESEL EKONOMİDE YENİ VERGİ TARİFELERİ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi tarifeleri, küresel ekonomiyi derinden sarstı. Trump, özellikle Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yüksek gümrük vergileri uygulayacaklarını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, birçok sektörü etkilerken, otomotiv sektörü en fazla zararı gören alan oldu.

OTOMOTİV DEVLERİ YENİ YATIRIMLAR YAPIYOR

Özellikle Avrupa ve Asya merkezli otomotiv şirketleri, yatırım ve üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Japon otomotiv devi Nissan, açıklanan gümrük vergileri sonrasında en önemli aracı Rogue için ABD’de yatırım yapma kararı aldı. Nikkei haber ajansı, diğer Asyalı otomotiv firmalarının da benzer şekilde kararlar alabileceğini aktardı. Ayrıca, İsveçli Volvo, Amerika’daki üretimini artırma niyetinde olduğunu duyurdu ve Güney Carolina’daki fabrikasında daha fazla model üretimini değerlendirdiğini bildirdi.

Stellantis, Kanada ve Meksika’daki üretim tesislerinde faaliyetlerini belirli bir süre askıya alırken, toplamda 900 işçiyi geçici olarak işten çıkardı. İngiliz üretici Land Rover, Amerika’ya ihracatı bir ay süreyle durdurma kararı aldı. Alman markası Mercedes’ten de benzer bir adım atılabileceği belirtiliyor; şirket, yeni döneme dair planlarını gözden geçiriyor. Volkswagen Grubu’na bağlı olan Audi, Trump’ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı. Audi, bayilerine gönderdiği mektupta, 2 Nisan’dan sonra ABD’ye girecek tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi. Bayilerden, stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi.

AUDİ’DEN STRATEJİK ADIMLAR

Audi’nin yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin aracı olduğu belirtiliyor. Alman basınında yer alan bilgilere göre, Audi’nin ana şirketi Volkswagen, Meksika’dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurma adımı attı. Amerika’da şu anda yaklaşık 50 günlük sıfır otomobil stoğu olduğu ifade ediliyor. Tarifelerin artmasıyla birlikte fiyatların yüzde 10 yükselebileceği ön görülüyor. Bu nedenle, hafta sonu araç satış noktalarında yoğunluk gözlemlendi. Yapılan bir analiz, markaların ziyaretçi trafiğinin yüzde 30 arttığını ortaya koydu.