Yeni Virüs Keşfi: ‘Camp Hill’de Henipavirüs’

YENİ VİRÜS KEŞFİ

Avustralya’nın Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, bu hafta Alabama’nın Tallapoosa İlçesi’ndeki Camp Hill kasabası yakınlarındaki küçük, köstebek benzeri hayvanlar olan sivri farelerde ‘yeni bir virüs’ bulduklarını açıkladı. Araştırma ekibi, 2021 yılında memelilerin yaşlanması üzerine yapılan farklı bir çalışmanın bir parçası olarak Alabama’da dört kısa kuyruklu sivri faresini inceledi. Bu sırada hayvanlardan alınan doku örneklerinde daha önce tespit ettikleri hiçbir virüse benzemeyen bir virüse ait genetik materyal ortaya çıkardı.

HENİPAVİRÜS AİLESİ İLE İLİŞKİSİ

Keşfedilen virüs, henipavirüs ailesinden geliyor. Bu aile, farklı hayvan türlerinde bulunabilen ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilen virüsleri içerebiliyor. Araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucunda, bu virüsün sivri farelerin bağışıklık sistemine nasıl etki ettiğini daha iyi anlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu yeni buluş, virüslerin evrimi ve zoonotik enfeksiyonların anlaşılması konusunda önemli bir adım olabiliyor.