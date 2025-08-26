Yeni Vize Ücretleri Yükseliyor!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE SEYAHAT ÜCRETLERİ ARTIYOR

1 Ekim’de yeni mali yılın başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) seyahat, milyonlarca insan için çok daha maliyetli hale geliyor. ABD, B1/B2 turist vizesi ücretlerini yüzde 135 oranında artırarak başvuru ücretini 185 dolardan 435 dolara yükseltmiş durumda. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ile çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) gibi birçok kategori de bu artıştan etkileniyor. Ancak Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki ülke vatandaşları bu ek ücretten muaf tutuluyor. Bunun yanı sıra, ESTA başvuru ücretleri de yükselmiş durumda.

YÜKSEK VİZE ÜCRETLERİNİN ETKİLERİ

Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) yaptığı açıklamaya göre, bu yeni ücretlendirme yıllık 2,7 milyar dolarlık ek gelir sağlamayı amaçlıyor. Diğer yandan, turizm sektörü temsilcileri, bu yüksek vize ücretlerinin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıplara yol açabileceği konusunda endişe yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar öncesinde, uluslararası ziyaretçi sayısında yaşanacak olası düşüş, ABD’nin global etkinliklerdeki rekabet gücünü zayıflatabilme riski taşımakta.

TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

2025 yılı itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6’lık bir azalma yaşanmışken, bazı ülkelerden yapılan rezervasyonlarda yüzde 40-60 oranında bir gerileme gözlemleniyor. Bu gelişmelerle beraber, ABD vize ücretleri, dünya genelindeki en pahalı kategorilere girmiş oldu. Uzmanlar, artan maliyetlerin ABD’nin Çin gibi turizmde önemli rakip ülkelere karşı cazibesini azaltabileceğine vurgu yapıyor.