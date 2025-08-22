Yeni Yaklaşım, Kod Suç Değil

ABD ADALET BAKANLIĞINDAN YENİ YAKLAŞIM AÇIKLAMASI

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Vekil Başsavcı Yardımcısı Matthew Galeotti, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’un davasına benzer kripto soruşturmalarında yeni bir yaklaşım benimseneceğini duyurdu. Wyoming’deki etkinlikte yaptığı konuşmada, “kod yazmanın tek başına suç olmadığını” ifade etti. Galeotti, özellikle dijital varlık ekosisteminde “kasıtsız inovasyonu” cezalandırmaktan kaçınacaklarını belirtti. Bu açıklamalar, Nisan ayında yayımlanan “Ending Regulation by Prosecution” başlıklı iç genelgeden sonra geldi.

YENİ SUÇLAMALARLA İLGİLİ BELİRSİZLİKLER KALDIRILIYOR

Yetkili, yazılımın gerçekten merkeziyetsiz olması, kullanıcı varlıklarının üçüncü tarafın kontrolünde olmaması ve kötü niyetin bulunmaması durumunda yeni suçlamaların onaylanmayacağını ifade etti. Galeotti, “Ekonomiye değer katan yenilikçi çözümler suç değildir” diyerek, departmanın yalnızca kasıtlı olarak dolandırıcılık, kara para aklama veya yaptırım ihlali yapanlara odaklanacağını kaydetti.

ROMAN STORM DAVASI VE ETKİLERİ

Roman Storm, Ağustos 2023’te Amerika’da kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamaları ile yargılanmış, jüri yalnızca lisanssız para transferi işlemi yapmaktan suçlu bulmuştu. Diğer iki suçlamada ise jüri kararsız kalmıştı. Storm’un kesinleşmiş tek suçtan cezası henüz açıklanmadı. Kripto ekosisteminde “kod yazmak suç değil” görüşü uzun zamandır savunuluyordu. Galeotti’nin açıklamaları, bu ifadeye resmi düzeyde bir yakınlık göstermesi nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu adımın, dijital varlıklara yönelik cezai soruşturmaların çerçevesini daraltarak geliştiricilere daha fazla yasal netlik sağlayabileceğini düşünüyor.