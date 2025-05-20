Yeni Yargı Paketi Açıklaması Yapıldı

Yeni Yargı Paketi Üzerine Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu’nda planlanan değişikliklere dair bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, alkollü araç kullanma, kasten yaralama ve örgüt üyeliği gibi suçlar için ceza artırımları yapılacağını belirtti. TV100’e açıklamada bulunan Bakan, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin meskun mahalde ateş etme suçu içerisine katıldığını ifade ederek, “Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde işlenmesi durumunda ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak.” bilgisini verdi.

Yol Kesme Cezasında Ciddi Artış

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezalarının 6 aydan 2 yıla kadar hapse çıkacağını anlatan Bakan Tunç, trafikte yol kesenler için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını duyurdu.

Örgüt Üyeliği Cezasına Yeniden Bakılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına göre, örgüt adına suç işleme suçu unsurlarının ve bu suça verilecek cezanın yeniden değerlendirildiğini vurguladı. Bakan, “Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Kasten İşlenen Suçlar İçin Ceza Arttırımı

Kasten işlenen suçlar için ceza süresinin 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacağını belirten Bakan Tunç, taksirle işlenen suçlar hariç ceza artırımlarının olacağını ve taksirle öldürme suçu için farklı uygulamalar olacağını kaydetti. “Konutta infaz usulünün kapsamı, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler için 4 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.” dedi. Ayrıca, 80 yaşını geçmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının ev ortamında infazına olanak tanınacağı da bilgisi verildi. Ayrıca hastalık ve engellilik sebebiyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezası ve doğum nedeniyle 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebileceği öngörülüyor.