Yeni Yargı Paketi Cezaları Artıracak

YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri içeren yeni yargı paketi hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, alkollü araç kullanmak, kasten yaralama, örgüt üyeliği gibi suçların ceza yaptırımlarının artırılacağını duyurdu. TV100’e verdiği röportajda, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin meskun mahalde ateş etme suçu bağlamında değerlendirileceğini belirtti. “Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda işlenmesi durumunda ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak.” dedi.

ALCOL VE UYUŞTURUCUYLA ARAÇ KULLANANLARA CEZA

Bakan Tunç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis olacağını aktardı. Ayrıca trafikte yol kesenlere yönelik cezanın ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacağını söyledi.

ORGÜT ÜYELİĞİ CEZASI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ışığında, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurlarının yeniden değerlendirildiğini ifade etti. “Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları da artırılmaktadır.” sözlerini ekledi.

KASTEN İŞLENEN SUÇLARA YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ

Kasten işlenen suçlar için ceza sınırlarının 1 yıl 6 aydan 3 yıla yükseltileceğini, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlar için ise 3 yıldan 5 yıla kadar bir artış olacağını belirtti. Ayrıca konutta infaz usulünün kapsamının 65 yaşını doldurmuş kişiler için 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını, 70 yaşını doldurmuşlar için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmişler içinse 4 yıldan 5 yıla çıkarılacağını söyledi. 80 yaşını bitirmiş kişilerin 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına imkan tanınacağını da sözlerine ekledi. Hastalık ve engellilik nedeniyle hapis cezasının süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkacağı, doğum sebebiyle ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazının öngörüldüğünü aktardı.