Yeni Yargı Paketi Geliyor: Boşanma, Nafaka

YARGI PAKETİ HAZIRLIĞI

Yeni bir yargı paketi hazırlığı gerçekleşiyor. Bu paket, boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Hakkari’de düzenlenen “Kadın ve Gençlik Buluşması” programında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu taslağın davaların sürelerini kısaltmayı hedeflediğini ve özellikle kadınların yaşadığı mağduriyetleri azaltacağını aktardı.

MADDİ VE MANEVİ DAVALAR AYRI YÜRÜTÜLECEK

Hazırlanan paket ile birlikte artık maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davaları ayrı bir şekilde yürütülecek. Bu değişiklik, boşanma sürecindeki kadınların haklarını korumayı ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamayı hedefliyor.

KADINLARIN MAĞDURİYETİNE DİKKAT

Adalet Bakanı Tunç, aile hukuku ile ilgili sorunları çözmek amacıyla bir yargı paketi taslağı oluşturduklarını ve bu taslağın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Tunç, “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor ama o davanın uzun sürmesi kadının mağduriyetine neden oluyor,” diyerek uzun süren boşanma davalarının kadınların mağduriyetini artırdığını vurguladı. Ayrıca, kadının ihtiyaçları doğrultusunda boşanma davası sürecinde koruma sağlanması gerektiğini ifade etti.

KADININ KORUNMASI İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması, maddi ve manevi tazminat davalarının yanı sıra nafaka davalarının ayrı şekilde yürütülmesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Boşanma davası sürerken, kadınların korunması ve barınma imkanlarının sağlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Aile hukuku ile ilgili bu paketin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte karar verilerek meclise sunulması planlanıyor.