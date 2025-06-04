Yeni Yargı Paketi İle Düzenlemeler Başladı

Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan yeni Yargı Paketi ve infaz düzenlemesi üzerine gelişmeler vatandaşların dikkatini çekiyor. Af yasası çerçevesinde genel af, kısmi af ve infaz indirimi gibi kritik konular yoğun bir şekilde inceleniyor. Cezaevlerinde bulunan mahkûmlar ve onların yakınları da “Af yasası çıkacak mı, genel af ne zaman olacak?” sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Peki, yeni infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar ne durumda? Genel af ve kısmi af tasarıları ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 4 Haziran 2025 af yasası ve infaz indirimine dair en güncel bilgiler ve gelişmeler…

AF YASASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Uzun bir zamandır tartışılan af yasasıyla ilgili güncel süreçler dikkatlice izleniyor. 4 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) genel af yasası henüz çıkmadı. Bununla birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi ve ceza infaz sisteminde önemli düzenlemeler içeriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair yaptığı açıklamada, genel af beklentisi olanlara net bir mesaj verdi: “Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.”

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Yeni kabul edilen yargı paketi, özellikle ceza infaz sisteminde çarpıcı düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemelere göre:

– Denetimli Serbestlik Düzenlemesi: Cezasının belirli bir kısmını tamamlamış hükümlüler için denetimli serbestlik süresi yeniden şekillendiriliyor.

– Tutuklamaya Yeni Kriter: 2 yıl altındaki cezalarda, suç işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklama kararı verilebilecek.

– Beşte Bir Kuralı: Hükümlülerin cezasının en az %20’sini cezaevinde geçirmesi zorunlu hale getiriliyor.

– Yaşlı ve Hasta Mahkumlar: Belirli yaşın üzerinde veya sağlık durumu elverişli olmayan mahkumlar için özel infaz düzenlemeleri ön planda.

GENEL AF BEKLENTİSİ VE KAPSAM

Yeni düzenlemelerden özellikle bazı grupların yararlanması bekleniyor. Ancak terör suçları, kadına şiddet, cinsel istismar gibi ciddi suçlar kapsam dışı kalıyor. Şu an için genel af yasası Meclis’te görüşülmüyor. Görüşülen düzenlemeler, genel af değil; infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik uygulamaları ile sınırlı. Af beklentisi içinde olan vatandaşlar için yakın dönemde yasal bir değişiklik beklenmiyor.