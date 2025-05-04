Yeni Yargı Paketi: Trafikte Saldırganlık Artacak

ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANIMINA CEZA

Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisindeki sürücülere 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Trafikte saldırgan tutum sergileyenler ise 3 yıla kadar hapisle karşılaşabilecek. Bu değişikliklerin, kısa süre içinde Meclis’e sunulması beklenen yargı paketi içerisinde yer alması planlanıyor. Teklif, trafik magandaları ve saldırgan davranışlarla etkili bir mücadele yürütmeyi hedefliyor.

KARA ARAÇLARIYLA TABAN KONTROLÜ

Düzenlemede, kara aracının hareketini engelleyen veya hareket halindeyken durduran kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öneriliyor. Ayrıca, hava araçlarıyla ilgili eylemler için de özel bir başlık bulunuyor. Bir uçağın ya da helikopterin hareketini engelleyen veya yönünü değiştiren kişiler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

DİREKSİYONDA ALKOL VE UYUŞTURUCUYU TERCİH ETMEK SUÇ

Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Emniyetli bir şekilde aracı sevk ve idare edemeyecek durumda olan sürücüler de bu cezanın muhatabı olacak.

SİLAHLA ATEŞ AÇANLARA ARTIRILMIŞ CEZALAR

Teklif, meskun mahalde silahla ateş edenlere yönelik cezalarda da bir artış öngörüyor. Hayat, sağlık ve malvarlığına tehlike oluşturacak sürede silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlar için cezanın alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Kurusıkı silahlarla gerçekleştirilen eylemler için öngörülen cezalar değişmeyecek. Düğün, nişan veya asker uğurlaması gibi etkinliklerde bu tür eylemlerin yapılması durumunda cezalar 2 katına kadar yükseltilebilecek.