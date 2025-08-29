Yeni Yarışma, İzleyicilerden İlgi Görüyor

İZLEYİCİLERİN İLGİSİ

Programın son bölümünde yer alan sorular izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği kararı merak eden izleyiciler, aynı zamanda sorulara doğru yanıtları bulmaya çabalıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan bu yarışma ile izleyiciler, kendilerini sahnede gibi hissederek soruları kendi bilgi seviyelerine göre yanıtlamaya çalışıyor. Örneğin, Hünnap adlı bitkinin diğer adı sorusu şu şekilde soruluyor: “Hünnap adlı bitkinin diğer adı hangisidir?” A: Kızılcık B: Çiğde C: Nektar D: Yaban inciri Cevap: Açıklanıyor…

YENİLİKÇİ YARIŞMA FORMATI

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı bir deneyim sunarak güven ve strateji kavramlarını öne çıkarıyor. Yarışmanın işleyişi, daha önce tanışmamış iki yarışmacının stüdyoda buluşarak 1 milyon TL’lik büyük ödül için mücadele etmeleri üzerine kurulu. Yarışmacılar, doğru yanıtladığı bilgi soruları ile ödül havuzundaki miktarı artırıyor. Yarışmanın en dikkat çekici anları, güven unsurunun ön plana çıktığı karar anları. Belirli aşamalarda, yarışmacılar bir butona basarak yarışmadan çekilme hakkına sahip oluyor ve o ana kadar biriken tüm parayı tek başına kazanma fırsatını elde ediyor. Fakat bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalması anlamına geliyor.