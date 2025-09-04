Yeni Yarışmada Sorular İzleyicileri Çekti

İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRAN SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken sorular ekrana geldi. Bu sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekti. Yarışmacının vereceği cevap hakkındaki merak, birçok kişiyi doğru cevabı bulmak için araştırma yapmaya yönlendirdi. Eğlenceli ve öğretici formatıyla öne çıkan yarışma, izleyicilere aynı zamanda bilgi dolu anlar yaşatıyor. Seyirci, yarışmacıyla birlikte sorulara yanıt vermeye çalışıyor ve bu süreçte kendi yanıtını veriyormuş gibi bir heyecan yaşıyor.

ANİMASYON FİLMİ ÖDÜLÜ HANGİ FİLME VERİLDİ?

Peki, “En İyi Animasyon Filmi Oscar Ödülü” ilk kez hangi animasyona verilmiştir? A: Şrek, B: Aslan Kral, C: Kayıp Balık Nemo, D: Ruhların Kaçışı. Doğru cevap: A. Dünyanın en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında heyecanını sürdürmeye devam ediyor!

YARIŞMA FORMATININ AYRINTILARI

Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayarak şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi olabiliyor. Yarışma süresince belirli aşamalarda kritik baraj soruları yer alıyor. İlk büyük baraj, 2. soruda 5.000 ₺ ile belirlenirken, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanma şansı bulunuyor. Son soruya kadar ilerleyen yarışmacılar, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma ihtimalini elde ediyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, en son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacılar istedikleri aşamada çekilerek en son doğru bildikleri sorunun ödülünü alabiliyor. Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere bilgi ve heyecan dolu anlar yaşatıyor!