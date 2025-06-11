Yeni Yasa, Ciddi Yaptırımlar Getiriyor

YENİ YASA TEKLİFİ GÜNDEME GELİYOR

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle birlikte, TBMM gündemine sunulması beklenen yeni yasa teklifi, trafik kurallarına uymayan sürücülere ağır yaptırımlar getirecek. Hazırlanan bu düzenleme, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendiriyor ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Eğer yeni teklif yasalaşırsa, bazı trafik ihlalleri için hapis cezalarının da uygulanması söz konusu olacak. Bu kapsamlı değişiklik, özellikle sıkça trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için önem taşıyor.

CİDDİ İHLALLERE AĞIR CEZALAR GETİRİYOR

Yeni yasa teklifiyle birlikte, trafikteki ciddi ihlaller için sıkı yaptırımlar geçerli olacak. Düzenlemeye göre, sahte plaka kullanan sürücülere tam 140 bin TL para cezası uygulanacak. Ayrıca, polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler için 200 bin TL ceza söz konusu olacak. Bu durumda olan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Bu yasa ile birlikte, trafikte kamu güvenliğine zarar veren davranışların önlenmesi ve sürücülerin kurallara uygun hareket etmeleri teşvik ediliyor.