Yeni Yasa, Tahliye Sevinci Getirdi

TAHLİYELER BAŞLADI

10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesi ve 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açan Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle beraber Ankara’daki Sincan Cezaevi’nde tahliyeler başlayınca, mahkumların aileleri cezaevine akın etti. İlk tahliye olan Ümit Aytekin, “Ailemize kavuşacağız, nasip olursa onlarla bayramlaşacağız” diye belirtti. Yasadan dolayı tutuklu yakınları, yürürlüğün üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra Sincan Cezaevi’ne geldi. Tahliye olan mahkumlar davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

BAYRAM SEVİNCİ

Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, yaşadığı mutluluğu paylaşıp, “Sevinçliyiz, mutluyuz. Benim bir oğlum daha içeride. İnşallah o da yakın zamanda çıkar. Bütün mahkumların ailesine sabırlar olsun. Çıkanlara gözleri aydın olsun” ifadelerini kullandı. Bulut, bu süreçte ailelerin yaşadığı zorluklara da değinerek, yasayı çıkartanlara teşekkür etti. Bayram müjdesi olarak gördüğünü ve hepsine selam gönderdiğini dile getirdi.

KAPSAMLI YASALARN GEREĞİ

Tahliye olan Ümit Aytekin, yasanın daha kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Aytekin, “Daha büyük kapsamda, daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik” derken, cezasının süreli olduğunu ve bunun önemsizleştiğini, asıl önemli olanın ailelere kavuşmak olduğunu belirtti. “Yıllarca çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına hasret insanları düşünürken bizim sevinmemiz kendi kişiliğimce hüsrana uğrardı” dedi.

Cezaevinde kaldığı koğuşun kapasitesinin üç katı kadar fazla mahkum bulunduğunu ifade eden Aytekin, “21 kişilik kapasitesi olan koğuşta 65 kişinin yatması çok büyük sorun. Her şey kısıtlı. Yapamıyorsun, kalabalık çünkü” diye belirtti. Yasanın çıkmasının nedenini ise, “Bir anayasanın değiştirilmesi için 360 küsür milletvekili tamamlaması lazımdı. MHP ile AKP’ninki buna yetmediği için de DEM aracı oldu” açıklamasıyla ifade etti. Aytekin, bu yasayla ailelerine kavuşacakları için minnettar olduğunu dile getirerek, “Şükürler olsun Rabbim yine bir şeyleri gösterdi” dedi.