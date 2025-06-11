Yeni Yasa Teklifi, 140 BİN TL CEZA

YENİ YASA TEKLİFİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle TBMM gündemine gelecek olan yeni yasa teklifi, trafikte yasaklara uymayan sürücülere ciddi yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Hazır olan bu düzenleme, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Tasarı yasalaşırsa, belirli ihlaller için hapis cezaları dahi uygulanabiliyor. Bu kapsamlı değişiklik, sık sık trafik kurallarını ihlal eden sürücü gruplarını doğrudan etkiliyor.

140 BİN TL CEZA YAZILACAK

Yeni yasa teklifi olarak belirlenen düzenleme ile trafikteki ciddi ihlaller için sert yaptırımlar geliyor. Yeni düzenlemeye göre, sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL tutarında para cezası uygulanacak. Ayrıca polisin “Dur” ihtarına uymadan kaçan sürücüler ise 200 bin TL ceza ödeyecek. Bunun yanı sıra, bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün boyunca el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Bu yasa ile trafikte kamu güvenliğini hiçe sayan davranışların engellenmesi ve sürücülerin kurallara uymaları teşvik ediliyor.