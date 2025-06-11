Yeni Yasa Teklifi, Ciddi Ceza Getiriyor

YENİ YASA TEKLİFİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN GELİYOR

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni yasa teklifi, trafikte kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar getiriyor. Hazırlanan düzenleme, “sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı” amaçlıyor. Yeni teklif yasalaşırsa, bazı ihlaller için hapis cezaları da uygulanabiliyor. Bu kapsamlı değişiklik, özellikle trafik kurallarını sıkça ihlal eden sürücü gruplarını yakından ilgilendiriyor.

CİDDİ İHLALLERE AĞIR CEZALAR

Yeni yasa teklifiyle birlikte trafikteki ciddi ihlaller için keskin yaptırımlar getiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, sahte plaka kullanan sürücülere tam 140 bin TL para cezası uygulanacak. Polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler ise 200 bin TL ceza ödeyecek. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Yasayla birlikte, “trafikte kamu güvenliğini hiçe sayan davranışların önüne geçilmesi ve sürücülerin kurallara uymaya teşvik edilmesi” hedefleniyor.