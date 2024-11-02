Yeni Yatırım Teşvik Belgesi Duyurusu

TÜRKİYE’NİN SANAYİ VE TEKNOLOJİDEKİ İLERLEMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen Makina İmalatçıları Birliği Toplantısı’nda Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki son 22 yıllık gelişimini ele aldı. Toplantıda, bugüne ulaşan Ar-Ge insan kaynağının sayısının 270 bini geçtiğini ve Ar-Ge projelerinin sayısının ise 11 bine yaklaştığını belirten Kacır, araştırma-geliştirme kavramının Türkiye’de daha önce oldukça sınırlı bir şekilde bilindiğine dikkat çekti. “Bugün Türkiye, milli gelirinin yüzde 1,3’ünden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran ve 104 teknoparkta iddialı projeler yürüten bir ülke” ifadesini kullanan Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge alanında büyük bir inovasyon gücü kazandığını vurguladı.

ECONOMİDE BÜYÜME VE SANAYİNİN GÜCÜ

Bakan Kacır, Türkiye’nin son 22 yılda milli gelirinin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıktığını ve sanayi ürünleri ihracatının 262 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Organize Sanayi Bölgesi sayısının 191’den 362’ye, istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirten Kacır, toplam sanayi istihdamının 6 milyon 700 bine ulaştığını aktardı.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ

Bakan Kacır, Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine hız kazandırdığını ve bu kapsamda iki yeni program başlattıklarını dile getirdi. Bu dönüşümler için 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir teşvik sunulacağını ifade eden Kacır, firmaların Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurmalarına teşvik ettiklerini söyledi. “Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm alanlarında daha hızlı adımlar atmalıyız. Bu programlar, bir zihniyet dönüşümünü de kapsıyor” dedi.

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEKLER

Sanayicilere yönelik yatırım teşvikleri hakkında bilgi veren Kacır, 750 milyar liralık yatırım için 10 bin 200 teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti. Sanayinin yüksek teknoloji hamlelerini desteklemek amacıyla hazırlanan yeni teşvik sisteminin yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını aktaran Kacır, “Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda sanayicilerimize öncelikli teşvikler sunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BÖLGESEL KALKINMA VE YEREL STRATEJİLER

Bakan Kacır, Türkiye’nin geçmişte ihmal edilen şehirlerinin kalkınmasını hızlandıracak politikalar geliştirdiklerini söyledi. “Her bir şehrimizin güçlü yanlarını dikkate alarak yerel kalkınma programları oluşturacağız. Teşviklerden yararlanan büyük firmalara ise Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme gibi konularda daha fazla görev yükleyeceğiz” diyerek yerel kalkınma için çeşitli yeni stratejilere dikkat çekti. Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, oda başkanları, OSB yetkilileri ve sanayiciler katıldı.