Yeni Yatırım Teşvikleri Yayınlandı, Destek Artacak

TEKNOLOJİDE YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OzuBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’nin açılış törenine ve Dijitalleşmede Yeni Ufuklar Konferansı’na katıldı. Bu etkinlikte Bakan Kacır ile birlikte Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yasemin Aksu ve diğer davetliler yer aldı. Konferans sırasında Bakan Kacır’a plaket verildi ve kurdelenin kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

YATIRIMCILARA DESTEK

Bakan Kacır, “Yaklaşık 10 milyon Euroluk bir yatırımla hayata geçen merkezin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu dönem, Türkiye’nin üretim altyapısını koruduğu ve yeni yatırımlarla genişlettiği bir dönem olsun istiyoruz. Bu amaçla hazırladığımız yeni Yatırım Teşvik Sistemi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni teşvik sistemiyle; yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteğiyle yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız. Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak. Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak” dedi.

DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

Devamında, Bakan Kacır, yeni yatırım teşvik sisteminin 2030 yılına kadar devam edeceğini belirterek, “Depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve cazibe merkezleri programındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşvik sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız” ifadelerini kullandı.

TEŞVİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Kacır, teşvik sisteminde destekleyecekleri yatırımları “Hedef Sektörler” başlığı altında tanımladıklarını ve programda yer almayan sektörlere yönelik yatırımları teşvik etmeyeceklerini vurguladı. “Öyle ki teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık” diyerek yerli makine üreticilerini koruduklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara uygun koşullarla yer tahsisleri yapılacağını ifade etti.

İHRACAT KABİLİYETLERİNE YENİ DESTEKLER

Kacır, “İhracat kabiliyetlerini artıracak, rekabetçiliği yükseltecek tüm enstrümanları ve programları süratle devreye alıyoruz. Değişen yaşam biçimleri, hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm; beyaz eşya sektörünü küresel ölçekte kapsamlı ve çok katmanlı bir dönüşümün eşiğine getiriyor” dedi. Açılışını gerçekleştirdikleri OzUBEX Dijital Dönüşüm Merkezi’nin, beyaz eşya değer zincirindeki KOBİ’lerin dijital yetkinliklerini geliştirmekte önemli bir destek sunacağını belirtti.

Bakan Kacır, katma değerli üretimi teşvik eden adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezinin tüm paydaşlara hayırlı olmasını dile getirdi. Konuşmaların ardından plaket takdim edildi ve kurdela kesiminin ardından program sona erdi.