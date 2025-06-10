Yeni Yeşil Fren Lambası Sistemi Umut Veriyor

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen yeni bir araştırma, otomobil teknolojisinde önemli değişikliklere işaret ediyor. Graz Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambaları, özellikle kavşaklarda meydana gelen kazaları önemli ölçüde azaltabilir. Bugün, fren lambaları yalnızca araçların arka kısmında bulunuyor. Uzmanlar, mevcut sistemin yandan gelen sürücüler için yeterli sinyal sağlanmadığını vurguluyor. Çoğu çarpışmanın, sürücünün karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlamadan manevra yapmasından kaynaklandığı dile getiriliyor. Bu bağlamda yeşil fren lambası devreye giriyor.

YEŞİL LAMBANIN AVANTAJLARI

200’den fazla kazanın incelendiği araştırmada, aracın ön kısmında yeşil ışığın yanmasının, “bu araç fren yapıyor” iletisini verdiği ve diğer sürücülerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde pozisyon aldıkları gözlemlendi. Araştırmacılar, farklı renkleri denemelerine rağmen yeşil rengin daha etkili olduğuna karar verdi. Çünkü yeşil, sürücüler tarafından “devam” ya da “harekete geçmeye hazır” olarak daha kolay ve doğal bir şekilde algılanıyor.

GELECEKTEKİ UYGULAMA PLANLARI

Araştırmanın bulguları otomobil üreticileri tarafından yakından izleniyor. Gelecekte yeşil fren lambası sisteminin yeni üretilen araçlarda yer alması bekleniyor. Uzmanlar, bu sistemin ilerleyen yıllarda zorunlu hale gelmesinin de gündemde olduğunu aktarıyor. Şu an için uygulama teknik aşamada değerlendiriliyor. Ancak trafik kazalarının azaltılması amacına ulaşma hedefi doğrultusunda yeşil fren lambası sistemi, otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.