“Yeni Yıl İçin Hazırız”

EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için uyum eğitimleriyle birlikte başladı. Okullar, çocukların cıvıltılarıyla dolarken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemle ilgili X hesabından bir paylaşımda bulundu.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Bakan Tekin, “Her anlamda yeni döneme hazırız” diyerek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hakkında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız. Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil.”

GELECEĞE YOLCULUK

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı.” diyen Bakan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.