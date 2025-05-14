Yeni Yol Partisi Başka Şok Yaşadı

YENİ YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, grup önerilerinin kabul edilmesi nedeniyle yaşanan durumu değerlendirdi. “Oy çokluğumuz nedeniyle grup önerimiz kabul edildi. Bir şok yaşadılar. Ardından da bize şunu teklif ettiler; ‘Gelin bugün ortak bir komisyon kuralım.’ Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu parlamento güçlü olacaktı, milletvekillerinin dediği olacaktı? Neden sizin dediğiniz oluyor?” ifadeleriyle muhalefetin gücünü sorguladı.

ENGELLİLERLE İLGİLİ ÖNERGE VE İKTİDARIN TUTUMU

Grup Başkanı Bülent Kaya, engellilere yönelik Meclis Başkanlığına sundukları araştırma önergesinin kabul edilmesi hakkında bilgi verdi. “İYİ Parti’nin de aynı konuda benzer bir önergesi vardı. Onun oylaması sırasında da hepimiz kabul oyu vererek onun da görüşülmesini talep ettik. O sırada iktidar partisinin pek sık başvurmadığı bir içtüzük hamlesi yapıldı.” dedi. İktidar partisinin Meclis’in itibarını güçlendirmek yerine bunu bir onay makamına dönüştürdüğünü belirtti.

ORTAK KOMİSYON TEKLİFİ VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI

Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet partisi olarak kabul edilen araştırma önergisinin anlamını vurguladı. “Bugün grup önerimiz muhalefetin oylarıyla kabul edildi. Cumhur İttifakı’nın 325 milletvekili var ama parlamentoda 48 oyu yenemediler.” diyerek muhalefetin durumunu gözler önüne serdi. Özdağ, muhalefet olarak iktidara doğruyu kabul ettirmeye çalıştıklarını ifade etti ve “Bu mu demokrasi? Bu mu çoğulculuk?” sorusunu gündeme getirdi.

İKTİDARIN YORGUNLUĞU VE MUHALEFETİN ROLÜ

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, mevcut iktidarın yorgun olduğuna dikkat çekti. “1 Ekim’den bu yana getirilen yasaları, kanun tekliflerini hepimiz görüyoruz. Milletin gündemiyle doğrudan alakası bulunmayan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi’nden iptali sonrasında yapılan düzenlemelerle karşı karşıyayız.” diyerek iktidarı eleştirdi. Şahin, muhalefetin aktif rol almasının önemine değinerek, “Bu iktidarın kaçacak yeri olmadığını bugün bir kez daha gördük.” şeklinde konuştu.