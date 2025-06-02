Yeni Yol Partisi HÜDA PAR’ı Ziyaret Etti

Yeni Yol Partisi Grup yönetimi, TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ile Selçuk Özdağ da katıldı. Yeni Yol Grubu’nun TBMM Başkan adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bu ziyarette yer aldı.

Görüşmelerin İçeriği

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yapıcıoğlu, “Yarın Meclis Başkanlığı seçimleri var. Bu vesileyle başkan adaylarımız bizleri ziyarete geliyorlar. Bu kapsamda bir ziyaret gerçekleşti. Fakat bu ziyaret gerçekleşmişken özellikle memleketin gündemindeki bazı meselelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Yapıcıoğlu, ayrıca son süreç ve Sayın Bahçeli’nin çağrısıyla Meclis’te kurulması beklenen komisyonun fonksiyonları hakkında da bilgi vererek, “Terörsüz Türkiye ve iç cephenin tahkim edilmesi” konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yeni Yol Partisi’nin Açıklamaları

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ise, “Hem adaylıkla ilgili ziyaretimizi yapmış olduk hem de bu vesileyle Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi Meclis çalışmalarında Türkiye’nin meseleleriyle ilgili bir karşılıklı istişare etme fırsatı oldu” diyerek, görüşmelerin verimli geçtiğini vurguladı. Kaya, HÜDA PAR ile TBMM’nin temel meseleleri üzerinde istişarelere devam etme konusunda bir görüş birliğine vardıklarını açıkladı.